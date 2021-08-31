Обстановка в Афганистане критическая - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической, выразил благодарность российским лётчикам и медикам за оперативную и чёткую работу при эвакуации из Кабула нескольких сотен граждан пяти стран.

"Обстановка в этой стране критическая. Люди пытаются сбежать оттуда даже ценой собственной жизни", - отметил Шойгу на селекторном совещании во вторник.