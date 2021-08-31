Боррель и Блинкен обсудили основные задачи в Афганистане - диалог с талибами, безопасную эвакуацию и гумпомощь

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном первоочередные задачи в Афганистане: политический диалог с движением "Талибан", безопасную эвакуацию желающих, гуманитарную помощь.

"Обсудил с госсекретарем Блинкеном и ключевыми партнерами неотложные приоритеты в Афганистане: (в частности - ИФ), гуманитарную помощь и доступ к ней, борьбу с терроризмом, безопасное перемещение для тех, кто хочет покинуть страну, миграцию, а также политический диалог с "Талибаном", что не подразумевает их признания", - написал Боррель в твиттере.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, должно выполнять взятые на себя обязательства, чтобы их режим был признан легитимным.

"Легитимность и любую поддержку нужно заслужить", - сказал Блинкен в видеообращении после завершения выхода США из Афганистана.

Он отметил, что талибам необходимо будет выполнить обязательства по обеспечению свободы передвижения, уважению прав женщин и меньшинств, а также не допустить, чтобы страна стала базой для терроризма.

С такими обещаниями ранее выступили представители движения "Талибан".

Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь всем оставшимся в Афганистане американцам. По его словам, госдепартамент не располагает их точным числом, по оценкам, это "менее 200" человек.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

Позднее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид провозгласил победу талибов в войне против иностранных сил, но при этом отметил, что они намерены построить хорошие отношения с США и другими странами.