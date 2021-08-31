В Баку задержаны 3 человека за продажу поддельных COVİD-паспортов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Баку трех человек, подозреваемых в продаже гражданам поддельных COVİD-паспортов, говорится в сообщении МВД и Генпрокуратуры.
«В ходе операции 30 августами сотрудниками Управления полиции Ясамальского района были задержаны жители столицы Фикрят Шыхыев, Эльдар Мирзоев и Ширин Ширалиев, подозреваемые в продаже поддельных COVID-19 паспортов. На предварительном допросе задержанные сознались, что продали подобные паспорта 40 лицам, получив от каждого по 225 манатов», - отмечается в информации.
В настоящее время сотрудниками Ясамальской районной прокуратуры и районного отделения полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по данному факту.
Э.Шафиев
Новый посол Азербайджана в Эстонии приступил к работе
Глава МИД Азербайджана обсудил Карабах и текущую ситуацию в регионе с сопредседателем МГ ОБСЕ от России
Азербайджанские танкисты в полуфинале «Танкового биатлона» сразятся с экипажами из России, Казахстана и Китая
Центр поддержки экспорта за 8 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $152 млн
Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-июле получили заказов на $283,6 млн, в июле- на $47 млн
Правление Газпрома 16 сентября рассмотрит корректировку инвестпрограммы
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Планы эвакуации британцев из Кабула не повышали риск совершения теракта у аэропорта, заявляют в Лондоне
Зеленский и Таран проведут встречу с главой Пентагона
Талибы будут стараться показать миру меньший радикализм, чтобы получить инвестиции, рассчитывают на помощь Пакистана, Китая и Турции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа
В AccessBank продолжается программа летней стажировки
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог