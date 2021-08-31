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Происшествия 31.08.2021 14:03

В Баку задержаны 3 человека за продажу поддельных COVİD-паспортов

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Баку трех человек, подозреваемых в продаже гражданам поддельных COVİD-паспортов, говорится в сообщении МВД и Генпрокуратуры.

«В ходе операции 30 августами сотрудниками Управления полиции Ясамальского района были задержаны жители столицы Фикрят Шыхыев, Эльдар Мирзоев и Ширин Ширалиев, подозреваемые в продаже поддельных COVID-19 паспортов. На предварительном допросе задержанные сознались, что продали подобные паспорта 40 лицам, получив от каждого по 225 манатов», - отмечается в информации.

В настоящее время сотрудниками Ясамальской районной прокуратуры и районного отделения полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по данному факту.

Э.Шафиев

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Тэги: КОВИД, ПАСПОРТА, МОШЕННИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]