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Дальнее зарубежье 31.08.2021 15:27

Глава МИД Франции усомнился в способности талибов контролировать ситуацию в Афганистане

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан подверг сомнению способность "Талибана" полностью контролировать ситуацию в Афганистане.

"Эти террористические акты (близ аэропорта Кабула во время эвакуации - ИФ) ясно показали, что сегодня власть "Талибана" де-факто не установлена в Афганистане, потому что они не полностью контролируют ситуацию. Далеко не так", - сказал глава МИД Франции в интервью во вторник телеканалу "France 2".

Кроме того, добавил он, талибы еще должны показать свою способность управлять страной.

"Притом, что военные действия - это самое главное в борьбе против терроризма, и можно констатировать, что с 2001 года в отношении западных стран не было террористических акций, исходящих из Афганистана, мы хорошо видим, что путем военных действий нельзя учредить в стране законную систему управления", - продолжил Ле Дриан.

Министр объяснил поражение Запада в Афганистане ошибочной оценкой ситуации. "Крах афганского государства, разгром афганской армии, быстрота, с которой Соединенные Штаты были вынуждены покинуть эту страну, - все это очень сильный удар для Запада, для США. Его причина, несомненно, в недостатке предвидения, понимания ситуации, реальности того, чем было афганское государство", - считает глава французского МИД.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АФГАНИСТАН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]