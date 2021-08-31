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Это интересно 31.08.2021 14:13

Азербайджанские моряки набрали лишь 28 баллов в соревнованиях по артиллерийским стрельбам на конкурсе «Кубок моря» в Иране

Представители ВМС Азербайджана финишировали четвертыми на соревнованиях по артиллерийским стрельбам в рамках конкурса «Кубок моря», проходящем в иранском городе Энзели, сообщает Минобороны.

В соответствии с условиями задания, корабли на ходу успешно выполнили задачу по уничтожению артиллерийским огнем двух плавающих мин, израсходовав 32 снаряда.

Азербайджанские моряки набрали 28 баллов и заняли последнее, четвертое место, пропустив вперед команды Ирана, России и Казахстана.

Конкурс "Кубок моря" проводится в рамках соревнований «Международные армейские игры – 2021».

Э.Шафиев

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Тэги: ВМС, КОНКУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]