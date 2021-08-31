Азербайджанские моряки набрали лишь 28 баллов в соревнованиях по артиллерийским стрельбам на конкурсе «Кубок моря» в Иране

Представители ВМС Азербайджана финишировали четвертыми на соревнованиях по артиллерийским стрельбам в рамках конкурса «Кубок моря», проходящем в иранском городе Энзели, сообщает Минобороны.

В соответствии с условиями задания, корабли на ходу успешно выполнили задачу по уничтожению артиллерийским огнем двух плавающих мин, израсходовав 32 снаряда.

Азербайджанские моряки набрали 28 баллов и заняли последнее, четвертое место, пропустив вперед команды Ирана, России и Казахстана.

Конкурс "Кубок моря" проводится в рамках соревнований «Международные армейские игры – 2021».

Э.Шафиев