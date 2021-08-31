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Бизнес и законодательство 31.08.2021 14:26

Азербайджанские экспортеры посредством Azexport.az в январе-июле получили заказов на $283,6 млн, в июле- на $47 млн

Азербайджанские производители по итогам января-июля 2021 года посредством портала Azexport.az получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $283,6 млн, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе объем заказов составил - $53,9 млн, в феврале - $35,3 млн, в марте - $42 млн, в апреле -$33 млн, в мае - $30,1 млн, в июне -$42,3 млн, в июле - $47 млн.

В 2020 году посредством портала Azexport.az полученные заказы на экспорт продукции составили $610,7 млн и по сравнению с 2019 годом увеличились на 2,5%.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az. За весь период деятельности азербайджанские производители посредством портала получили заказы на экспорт продукции на общую сумму $2 млрд 479,2 млн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZEXPORT, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]