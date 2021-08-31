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ТЭК 31.08.2021 17:14

Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку 2"

Европейская комиссия готова провести консультации, запрошенные Киевом по причине дальнейшей реализации проекта "Северный поток 2", который власти Украины считают угрозой безопасности страны, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Еврокомиссии.

"Мы направили нашим украинским коллегам ответ, в котором выразили готовность обсуждать и продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой. Мы находимся в постоянном контакте с украинскими властями по многим вопросам, в том числе, по вопросам энергетики и с нетерпением ждем возможности обсудить с нашими украинскими коллегами, как лучше всего выполнить их запрос о консультациях", - сообщили в ЕК.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС "по-прежнему придает большое значение энергетической безопасности Украины". "Мы по-прежнему готовы обсудить любые волнующие Украину вопросы", - заверили в Брюсселе.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом провести консультации по "Северному потоку 2" после официального объявления о сделке между Германией и США. В Киеве убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС. В соответствии с договоренностями между Берлином и Вашингтоном, в случае функционирования нового трубопровода "Северный поток 2" ФРГ обязуется принимать меры, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]