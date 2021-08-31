Центр поддержки экспорта за 8 месяцев содействовал экспорту из Азербайджана товаров на $152 млн

Центр поддержки экспорта по принципу "единого окна" содействовал в январе-августе 2021 года экспорту товаров из Азербайджана на сумму $151,7 млн, отмечается в данных Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В январе этот показатель составил $8,8 млн, в феврале - $20,1 млн, в марте – $18,4 млн, в апреле – $17,1 млн, в мае – $15,3 млн, в июне - $22 млн, в июле – $20 млн, в августе - $30 млн (максимальный месячный показатель).

По сравнению с январем-августом 2020 года объем содействия экспорту увеличился на 32,1%.

Согласно данным Центра поддержки экспорта "Единое окно", в августе 2021 года в список лидирующих стран для экспорта вошли страны ЕС (38,5%), страны СНГ (10,2%), Турция (33,3%) и США (0,8%).

Основными товарами, экспортированными в августе через систему «Единого окна», по информации Центра являлись: слитки драгоценных металлов (36,9%), хлопок-сырец (31,9%), прокат стальных труб (25,2%), молочные продукты (3,1%), фруктовые соки (1%).

Согласно статистике, в августе текущего года основная доля экспортных грузов (54,8%) отправлялась посредством автомобильного транспорта, воздушного транспорта - 37,8%, железнодорожным – 6,2%, остальное - другими видами (1,2%).

Как сообщалось ранее, в 2020 году центр посредством "единого окна" содействовал экспорту товаров на сумму $182,8 млн.

Центр поддержки экспорта "Единое окно" создан в соответствии с указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 22 февраля 2017 года "О дополнительных мерах в связи с усилением позиции Азербайджана в качестве хаба цифровой торговли и расширением внешнеторговых операций".

Х.Насирзаде