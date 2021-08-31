Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры и экологии – Линде

Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры, связи и экологии, заявила во вторник действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде на Ежегодной конференции по вопросам безопасности.

«Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого мира и развития в регионе Южного Кавказа. Страны Южного Кавказа могут сотрудничать, в частности, в сферах инфраструктуры, связи и экологии», - сказала Линде.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнула, что ОБСЕ должен воспользоваться режимом прекращения огня после завершения войны между Азербайджаном и Арменией, чтобы возобновить усилия по устойчивому решению оставшихся проблем.

«Во время моего визита в Баку и Ереван ранее в этом году я выразила надежду, что стороны возобновят переговоры в поисках устойчивого политического решения», - сказала Линде.

Э.Шафиев