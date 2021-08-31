Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0091 RUR   0.0231 GBR   2.3426 TRY   0.2028

Цена на нефть

30.08 $/bbl   WTI 69.21 0.47 Brent 73.41 0.71

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.08.2021 15:45

Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры и экологии – Линде

Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры, связи и экологии, заявила во вторник действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде на Ежегодной конференции по вопросам безопасности.

«Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого мира и развития в регионе Южного Кавказа. Страны Южного Кавказа могут сотрудничать, в частности, в сферах инфраструктуры, связи и экологии», - сказала Линде.

Действующий председатель ОБСЕ подчеркнула, что ОБСЕ должен воспользоваться режимом прекращения огня после завершения войны между Азербайджаном и Арменией, чтобы возобновить усилия по устойчивому решению оставшихся проблем.

«Во время моего визита в Баку и Ереван ранее в этом году я выразила надежду, что стороны возобновят переговоры в поисках устойчивого политического решения», - сказала Линде.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАВКАЗ, ОБСЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


ОБСЕ назначила нового спецпредставителя по Южному Кавказу Спецпредставитель главы ОБСЕ обсудит в Баку и Ереване пути решения конфликта

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]