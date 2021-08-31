Нефть дешевеет перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 во вторник составляет $72,87 за баррель, что на $0,54 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,72 за баррель, что на $0,49 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии.
Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 1 сентября, сообщил секретариат ОПЕК.
Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры и экологии – Линде
Алиев рассчитывает на углубление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки скончались 44 человека
Агаларовы инвестируют еще $150 млн в строительствo курорта в пригороде Баку
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Правительство Польши запросило введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Эвакуацией остающихся в Афганистане американцев теперь займутся дипломаты
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог