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ТЭК 31.08.2021 15:49

Нефть дешевеет перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 во вторник составляет $72,87 за баррель, что на $0,54 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,72 за баррель, что на $0,49 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 1 сентября, сообщил секретариат ОПЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]