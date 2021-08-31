Нефть дешевеет перед встречей ОПЕК+

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов во вторник, рынок следит за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида, а также ждет очередного заседания ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 во вторник составляет $72,87 за баррель, что на $0,54 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,72 за баррель, что на $0,49 (0,71%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Встреча министров стран ОПЕК+ назначена на 1 сентября, сообщил секретариат ОПЕК.