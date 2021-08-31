Новая модель iPhone сможет поддерживать спутниковую связь

Новая модель iPhone, вероятнее всего, будет иметь возможность подключения к спутниковой связи. Об этом в MacRumors сообщил аналитик инвесткомпании TF International Securities Мин-Чи Ко, который известен получением инсайдерской информации об Apple через использование своих контактов в азиатских цепочках поставок компании.
По его словам, в iPhone 13 будут использоваться чипы Qualcomm Inc. X60, поддерживающие связь со спутниками на низкой околоземной орбите (НОО). Таким образом, пользователи модели смогут связываться друг с другом вне зависимости от подключения к мобильной сети, поддерживающей 4G или 5G.
MarketWatch отметил, что Apple Inc.пока не прокомментировала эти сообщения. Однако инвесторы отнеслись к ним серьезно, свидетельствует ситуация на рынке компаний, предоставляющих услуги спутниковой связи.
Акции Globalstar выросли на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. В сообщении MacRumors говорится, что компания, вероятнее всего, будет сотрудничать с Apple по вопросам предоставления услуг спутниковой связи.
Стоимость конкурента Iridium Communications Inc. увеличилась на 15%. Iridium и Globalstar управляют более чем 100 спутниками НОО, отмечает MarketWatch.
Акции компании AST SpaceMobile (ASTS), которая строит группу небольших спутников НОО для создания инфраструктуры мобильной связи, выросли на 12%.
В то же время акции Apple подорожали на 3%, Qualcomm - на 0,8%. Инвесторы оценивали сложность задачи перехода смартфонов на спутниковую связь, пишет MarketWatch.
Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры и экологии – Линде
Алиев рассчитывает на углубление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
Westinghouse в 2021г поставит 9 партий топлива для АЭС Украины, в 2022г - семь
Азербайджан в январе-июне сократил экспорт газа в Турцию на 10%
Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку 2"
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Правительство Польши запросило введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Эвакуацией остающихся в Афганистане американцев теперь займутся дипломаты
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог