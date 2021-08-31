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Это интересно 31.08.2021 15:47

Новая модель iPhone сможет поддерживать спутниковую связь

Новая модель iPhone, вероятнее всего, будет иметь возможность подключения к спутниковой связи. Об этом в MacRumors сообщил аналитик инвесткомпании TF International Securities Мин-Чи Ко, который известен получением инсайдерской информации об Apple через использование своих контактов в азиатских цепочках поставок компании.

По его словам, в iPhone 13 будут использоваться чипы Qualcomm Inc. X60, поддерживающие связь со спутниками на низкой околоземной орбите (НОО). Таким образом, пользователи модели смогут связываться друг с другом вне зависимости от подключения к мобильной сети, поддерживающей 4G или 5G.

MarketWatch отметил, что Apple Inc.пока не прокомментировала эти сообщения. Однако инвесторы отнеслись к ним серьезно, свидетельствует ситуация на рынке компаний, предоставляющих услуги спутниковой связи.

Акции Globalstar выросли на 64% по итогам торгов в Нью-Йорке в понедельник. В сообщении MacRumors говорится, что компания, вероятнее всего, будет сотрудничать с Apple по вопросам предоставления услуг спутниковой связи.

Стоимость конкурента Iridium Communications Inc. увеличилась на 15%. Iridium и Globalstar управляют более чем 100 спутниками НОО, отмечает MarketWatch.

Акции компании AST SpaceMobile (ASTS), которая строит группу небольших спутников НОО для создания инфраструктуры мобильной связи, выросли на 12%.

В то же время акции Apple подорожали на 3%, Qualcomm - на 0,8%. Инвесторы оценивали сложность задачи перехода смартфонов на спутниковую связь, пишет MarketWatch.

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Тэги: США, APPLE, ГАДЖЕТЫ, ИННОВАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]