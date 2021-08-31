Группа конгрессменов-демократов призывает Байдена заменить Пауэлла на посту председателя ФРС

Группа конгрессменов-демократов, включая члена Палаты представителей от Нью-Йорка Александрию Окасио-Кортес, призывают президента США Джо Байдена заменить Джерома Пауэлла на посту председателя Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения срока его полномочий в этой должности в феврале 2022 года.
В совместном заявлении, направленном Байдену, пять конгрессменов, работающих в комитете по финансовым услугам Палаты представителей, призывают президента "представить Федрезерв, сфокусированный на решении климатических проблем и продвижении расовой и экономической справедливости".
Законодатели признают "положительные изменения", достигнутые ФРС во главе с Пауэллом в восстановлении рынка труда, однако считают, что главой американского ЦБ должен быть человек, в большей степени приверженный достижению климатических целей правительства.
"Для того, чтобы правительство могло реализовывать свой подход к снижению климатических рисков и обеспечению безопасности нашей финансовой системы, нам необходим председатель ФРС, который будет привержен достижению этих целей. Мы призываем администрацию Байдена использовать эту возможность и назначить нового председателя Федрезерва", - говорится в заявлении конгрессменов.
Они полагают, что ФРС под руководством Пауэлла сделала слишком мало для сдерживания рисков, которые несет в себе изменение климата для финансовой системы США.
"В то время как межправительственный совет по борьбе с изменением климата предупреждает о потенциальном катастрофическом и необратимом ущербе в результате климатических изменений, нам необходим председатель ФРС, готовый принимать решительные меры для устранения этих рисков", - говорится в заявлении.
Конгрессмены также выразили недовольство тем, что ФРС во главе с Пауэллом поддержала смягчение финансового регулирования, введенного после финансового кризиса 2008 года.
"Смягчение регулирования, введенного специально для предотвращения повторения кризиса, вновь ставит под угрозу благосостояние американцев", - отмечают они.
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