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Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза из Азербайджана в Турцию незадекларированных ювелирных изделий общим весом 128 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Пассажир, улетающий из страны авиарейсом Баку-Стамбул, был задержан в зоне таможенного контроля. При прохождении его багажа через рентгеновский аппарат были выявлены ювелирные украшения, не задекларированные в таможенных органах ни в электронной, ни в письменной форме», - отмечает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».

По информации ГТК, при повторном досмотре, в сумке пассажира были обнаружены 2 комплекта «серьги-кольцо-кулон» и один комплект «серьги-кольцо-кулон-браслет».

«Общий вес обнаруженных изделий составил 128 грамм», - говорится в сообщении.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТ, КОНТРАБАНДА, ЗОЛОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]