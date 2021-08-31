Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку незаконного вывоза из Азербайджана в Турцию незадекларированных ювелирных изделий общим весом 128 грамм, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).
«Пассажир, улетающий из страны авиарейсом Баку-Стамбул, был задержан в зоне таможенного контроля. При прохождении его багажа через рентгеновский аппарат были выявлены ювелирные украшения, не задекларированные в таможенных органах ни в электронной, ни в письменной форме», - отмечает ведомство, передает «Интерфакс-Азербайджан».
По информации ГТК, при повторном досмотре, в сумке пассажира были обнаружены 2 комплекта «серьги-кольцо-кулон» и один комплект «серьги-кольцо-кулон-браслет».
«Общий вес обнаруженных изделий составил 128 грамм», - говорится в сообщении.
Э.Шафиев
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