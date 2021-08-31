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СНГ 31.08.2021 18:04

Россия и Киргизия планируют создать объединенную систему ПВО

Россия и Киргизия обсуждают соглашение о создании объединенной системы ПВО, а соответствующее соглашение с Таджикистаном проходит процедуру ратификации, сообщил журналистам командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны РФ Юрий Грехов.

"В настоящее время процедуру внутригосударственного согласования проходит проект соглашения о создании Объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии", - сказал Грехов.

По его словам, после согласования проект будет представлен министрам обороны стран для подписания.

"Соглашение о создании Объединенной региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 г., проходит процедуру ратификации", - добавил командующий.

По его словам, продолжается реализация соглашений между Россией и Арменией, а также Казахстаном.

В состав сил и средств объединенной системы ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, 9 бригад ПВО и 3 части радиоэлектронной борьбы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]