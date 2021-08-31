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Дальнее зарубежье 31.08.2021 17:40

Посольство США в Беларуси сокращает штат дипмиссии

Посольство США в Беларуси сообщило о сокращении дипмиссии в республике.

"Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог", - говорится в сообщении в Facebook посольства во вторник.

Ранее МИД Беларуси предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, ПОСОЛЬСТВО, СОКРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]