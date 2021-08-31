Посольство США в Беларуси сокращает штат дипмиссии

Посольство США в Беларуси сообщило о сокращении дипмиссии в республике.

"Сегодня второй раз за три месяца американские дипломаты были вынуждены покинуть Беларусь в связи с вызывающим сожаление решением режима ограничить взаимодействие и диалог", - говорится в сообщении в Facebook посольства во вторник.

Ранее МИД Беларуси предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек.