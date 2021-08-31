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Эвакуацией остающихся в Афганистане американцев теперь займутся дипломаты

В Афганистане по завершении эвакуации осталось около ста американцев, но теперь вызволением их из этой страны займутся дипломаты, сообщил во вторник в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжим миссию для того, чтобы вызволить их оттуда. Однако она теперь передана от военных дипломатам. И у нас есть значительные средства давления на "Талибан" для того, чтобы остающиеся граждане США могли выехать", - сказал он.

По словам Салливана, из Афганистана были эвакуированы 5,5 тыс.-6 тыс. американцев. С этими ста, которые остались, поддерживалась постоянная связь в период эвакуации.

"Мы привержены тому, чтобы вывезти небольшое число тех, кто остался, и мы используем любые дипломатические средства для того, чтобы это произошло", - отметил он.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон продолжит оказывать помощь всем оставшимся в Афганистане американцам. По его словам, госдепартамент не располагает их точным числом, по оценкам, это "менее 200" человек.

В ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]