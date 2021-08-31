Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0091 RUR   0.0231 GBR   2.3426 TRY   0.2028

Цена на нефть

30.08 $/bbl   WTI 69.21 0.47 Brent 73.41 0.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.08.2021 19:53

Избранный президент Эстонии высказался за серьезную подготовку своей встречи с Путиным

Избранный президентом Эстонии Алар Карис (Alar Karis) высказал мнение, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным будет полезной, но к ней нужно серьезно подготовиться.

"Подобная встреча нуждается в очень большой подготовке. Прежде всего, должен быть повод для встречи, нужно знать, чего мы хотим от этой встречи. Так просто отправляться на встречу, очевидно, не имеет смысла", - сказал Карис во вторник в парламенте журналистам.

"Это нуждается в основательной подготовке, и не только в Кадриорге (резиденция президента Эстонии - ИФ), но и в общении с парламентом, министерством иностранных дел, и если среда будет благоприятной, то это будет разумным", - добавил Карис.

Отвечая на вопрос об общении с русскоязычным населением Эстонии, Карис сказал: "Разумеется, когда долгое время находишься вне русскоговорящей среды, то нужна языковая практика. Но я обещаю вам, что наступит момент, когда я буду общаться с русскоговорящей общиной на русском языке".

Карис отметил, что хотел бы видеть народ Эстонии образованным и единым: "Я говорил, что Эстонию необходимо начать сшивать вместе. Нитки и иголки у меня нет, но я непременно постараюсь их найти".

Директор Национального музея Эстонии Алар Карис был избран во вторник в парламенте президентом на пятилетний срок. За него проголосовали 72 депутата из 80 принимавших участие в голосовании. Для избрания ему нужно было набрать не менее 68 голосов.

Карис вступит в должность после принесения присяги перед парламентом 11 октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]