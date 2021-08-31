Избранный президент Эстонии высказался за серьезную подготовку своей встречи с Путиным

Избранный президентом Эстонии Алар Карис (Alar Karis) высказал мнение, что встреча с главой российского государства Владимиром Путиным будет полезной, но к ней нужно серьезно подготовиться.
"Подобная встреча нуждается в очень большой подготовке. Прежде всего, должен быть повод для встречи, нужно знать, чего мы хотим от этой встречи. Так просто отправляться на встречу, очевидно, не имеет смысла", - сказал Карис во вторник в парламенте журналистам.
"Это нуждается в основательной подготовке, и не только в Кадриорге (резиденция президента Эстонии - ИФ), но и в общении с парламентом, министерством иностранных дел, и если среда будет благоприятной, то это будет разумным", - добавил Карис.
Отвечая на вопрос об общении с русскоязычным населением Эстонии, Карис сказал: "Разумеется, когда долгое время находишься вне русскоговорящей среды, то нужна языковая практика. Но я обещаю вам, что наступит момент, когда я буду общаться с русскоговорящей общиной на русском языке".
Карис отметил, что хотел бы видеть народ Эстонии образованным и единым: "Я говорил, что Эстонию необходимо начать сшивать вместе. Нитки и иголки у меня нет, но я непременно постараюсь их найти".
Директор Национального музея Эстонии Алар Карис был избран во вторник в парламенте президентом на пятилетний срок. За него проголосовали 72 депутата из 80 принимавших участие в голосовании. Для избрания ему нужно было набрать не менее 68 голосов.
Карис вступит в должность после принесения присяги перед парламентом 11 октября.
Байрамов пригласил своего иранского коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом
Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры и экологии – Линде
Алиев рассчитывает на углубление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
ЕБРР выделит Air Astana $50 млн на борьбу с последствиями COVID-19 и авиасимулятор
Украинский "Энергоатом" и американская Westinghouse electric подписали меморандум о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС на $30 млрд
Турция в июне увеличила импорт нефти на 10% к маю, дизтоплива в 1,5 раза
В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки скончались 44 человека
Агаларовы инвестируют еще $150 млн в строительствo курорта в пригороде Баку
Таможенники Азербайджана пресекли контрабандный вывоз золотых изделий
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог