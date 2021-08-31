Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0091 RUR   0.0231 GBR   2.3426 TRY   0.2028

Цена на нефть

30.08 $/bbl   WTI 69.21 0.47 Brent 73.41 0.71

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.08.2021 16:36

Бои возобновились в районе Панджшерской долины, где обосновались противники талибов

Боевые действия активизировались вновь в районе Панджшерской долины на северо-востоке Афганистана, где находятся силы Фронта национального сопротивления, выступающего против движения "Талибан" , сообщил телеканал CNN.

"На перевале Хавак, ведущем в Панджшер, продолжаются тяжелые бои. У нас до самого последнего момента не было доступа к интернету. Силы сопротивления находятся в уезде Пули-Хисар (провинция Баглан - ИФ) и столкновения продолжаются. "Талибан" потерял сотни человек", - заявил телеканалу командир, сражающийся за Фронт национального спасения.

Однако, уточняет CNN, на данный момент проверить информацию о жертвах и о масштабах боев не представляется возможным. Телеканал отмечает, что связь с этим гористым регионом Афганистана носит спорадический характер.

В понедельник, напоминает телеканал, в "Талибане" опровергали сообщения о боях у Панджшера и выражали надежду на решение конфликта путем переговоров. Однако источник CNN среди талибов впоследствии подтвердил факт возобновления боев.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник талибы - на фоне завершившегося вывода войск США - с двух направлений штурмовали Панджшерскую долину.

В июле-августе боевики движения "Талибан" захватили один за другим почти все провинции страны, а 15 августа вошли в столицу - Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, а также многие государственные чиновники и политические деятели покинули страну. В Панджшере действует Фронт национального сопротивления Афганистана. Провинция является последней в стране, которую не контролирует "Талибан". После бегства Гани, вице-президент Афганистана Амрулла Салех отправился именно в эту провинцию и, как сообщалось, заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]