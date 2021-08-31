Агаларовы инвестируют еще $150 млн в строительствo курорта в пригороде Баку

Еще более $150 млн будет инвестировано в 2021 году в строительство курортного комплекса Sea Breeze в пригороде Баку в Азербайджане, сообщили в пресс-службе компании Crocus Group.
"На сегодняшний день уже построены жилые комплексы, коттеджи, таунхаусы и частные виллы. В 2021 году в эксплуатацию будет введено еще 100 тыс. кв.м жилья. Во время последнего пребывания в Баку Эмин Агаларов анонсировал строительство следующих проектов с объемом инвестиций $150 млн", - рассказали в компании.
Там уточнили, что к застройке планируется пятиэтажный отель SkyLine Hotel & Residences. Его общая площадь составит 34 тыс. кв.м. Открытие запланировано в 2024 году. Кроме того, будет построен торговый комплекс Sea Breeze Mall общей площадью 63 тыс. кв.м. Завершить строительство первой очереди объекта планируется в 2022 году. Медицинский центр MediСlub откроется в 2023 году.
Также на территории курорта строится пятиэтажный апарт-отель площадью 49,1 тыс. кв.м на 57 гостиничных номеров и 171 апартамент. Открытие запланировано на 2023 год. Кроме того, на территории функционируют и строятся другие проекты недвижимости, запускается строительство гавани и городка Marina Village. Завершить работы планируется в 2026 году.
В сообщении отмечается, что реализация проекта Sea Breeze началась в 2005 году со строительства пятизвездочного отеля с прилегающим пляжем. Сейчас Sea Breeze Resort & Residences - это премиальный прибрежный поселок, включающий в себя резиденции и апартаменты, пять открытых бассейнов, рестораны и бары, оздоровительные и фитнес-центры, спортивные площадки, детские городки. К главным открытиям этого лета относится школа Landau и площадка для мероприятий Sea Breeze Event Hall.
Общий объем инвестиций в проект, который планируется завершить в 2028-2030 гг., составит $1,5-2 млрд.
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