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Здравоохранение 31.08.2021 17:17

В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки скончались 44 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 788 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 424,891 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 107 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 44 человек (накануне - 39). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 636.

От COVID-19 вылечились 366,126 тыс. человек (+3 тыс. 228 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 тыс. 129 человек.

За сутки медики провели 19 тыс. 693 тестов на коронавирус против 11 тыс. 191 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 461,937 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]