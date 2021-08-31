В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки скончались 44 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 788 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 424,891 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 3 тыс. 107 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 44 человек (накануне - 39). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 636.

От COVID-19 вылечились 366,126 тыс. человек (+3 тыс. 228 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 тыс. 129 человек.

За сутки медики провели 19 тыс. 693 тестов на коронавирус против 11 тыс. 191 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 461,937 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде