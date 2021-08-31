В Азербайджане прирост случаев COVID-19, за сутки скончались 44 человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 788 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 424,891 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 3 тыс. 107 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 44 человек (накануне - 39). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 636.
От COVID-19 вылечились 366,126 тыс. человек (+3 тыс. 228 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 53 тыс. 129 человек.
За сутки медики провели 19 тыс. 693 тестов на коронавирус против 11 тыс. 191 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 461,937 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Страны Южного Кавказа могут сотрудничать в сферах инфраструктуры и экологии – Линде
Алиев рассчитывает на углубление сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном
Westinghouse в 2021г поставит 9 партий топлива для АЭС Украины, в 2022г - семь
Азербайджан в январе-июне сократил экспорт газа в Турцию на 10%
Брюссель готов провести консультации с Киевом по "Северному потоку 2"
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Правительство Польши запросило введение режима ЧП на границе с Белоруссией
Эвакуацией остающихся в Афганистане американцев теперь займутся дипломаты
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
Azer Turk Bank представил новый дизайн логотипа
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог