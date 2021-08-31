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ТЭК 31.08.2021 17:27

Азербайджан в январе-июне сократил экспорт газа в Турцию на 10%

Азербайджан в январе-июне 2021 года экспортировал в Турцию 4 млрд 878,28 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 10,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в июне 2021 года объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 522,56 млн кубометров. При этом на долю Азербайджана пришлось 12,85% всех поставок газа в Турцию в июне. По сравнению с июнем прошлого года объем экспорта сократился на 43,05%, сообщает "Интерфакс-Азербайджан". Вероятнее всего, спад поставок в июне обусловлен завершением весной 2021 года контракта на экспорт газа в Турцию в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз.

В целом, в июне Азербайджан остался на третьей позиции по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте - Россия, на долю которой пришлось 58,98% всех поставок, на втором - Иран (21,33%), на четвертом – Алжир (6,84%).

Как сообщалось, Азербайджан в марте 2020 года вышел на первую позицию по поставкам газа в Турцию и сохранял лидерство вплоть до июля, а с августа 2020 года по март 2021 года - занимал второе место (после России).

В целом, в июне 2021 года экспорт газа в Турцию составил 4 млрд 65,34 млн кубометров (рост в 2 раза по сравнению с июнем 2020г - ИФ). При этом на долю трубопроводного газа пришлось 3 млрд 787,12 млн кубометров (93,2% всех поставок, рост в 3,5 раза), СПГ – 278,22 млн кубометров (6,8% всех поставок, спад в 3,3 раза). Всего поставки осуществлялись из 4 стран (Азербайджан, Россия, Иран – трубопроводами, Алжир - СПГ).

Как сообщалось, до 16 апреля 2021 года поставки азербайджанского газа в Турцию осуществлялись по контрактам в рамках Стадии-1 и Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Однако, с 16 апреля срок договора с BOTAS на куплю-продажу газа по Стадии-1 истек и поставки осуществлялись только по контракту в рамках Стадии-2. Вместе с тем, консорциум Шах-Дениз и BOTAS в настоящее время продолжают переговоры по заключению нового контракта на экспорт газа в Турцию в рамках Стадии-1.

Азербайджан в 2020 году экспортировал в Турцию 11 млрд 547,99 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз (рост на 20,5%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ТУРЦИЯ, ЭКСПОРТ


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