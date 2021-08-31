Глава МИД Ирана сообщил, что Макрон пригласил его в Париж

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил его посетить Париж, сообщает во вторник телеканал "Аль-Арабийя".
"Господин Макрон дважды обращался ко мне и отмечал, что "они очень заинтересованы в том, чтобы я приехал в Париж", - приводит телеканал слова иранского министра.
По словам главы МИД Ирана, Франция выразила также заинтересованность в том, чтобы "использовать каждую возможность для сближения с Ираном".
Западные СМИ отмечают, что Франция остается одной из сторон соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
С апреля по июнь Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановить СВПД. США тоже участвовали в консультациях - опосредованным путем. Шестой раунд завершился 20 июня, новая дата переговоров пока озвучена не была. Ситуация осложняется и тем, что в Иране пришел ко власти президент Ибрахим Раиси: он занимает более жесткую позицию по ядерному досье, чем его предшественник на президентском посту Хасан Рухани.
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