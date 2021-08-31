Правительство Польши запросило введение режима ЧП на границе с Белоруссией

В связи с тяжелой ситуацией на границе Польши с Белоруссией правительство Польши во вторник попросило президента страны Анджея Дуду о введении режима ЧП, сообщает агентство Associated Press (AP).
"Мы должны остановить эти агрессивные гибридные действия, которые проходят согласно сценарию, написанному в Минске, и осуществляются защитниками господина Лукашенко", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Варшаве. Моравецкий считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намеренно отправляет беженцев из Афганистана и Ирака в Польшу, чтобы создать нестабильность в ЕС, поясняет агентство.
Правительство Моравецкого запросило у президента Дуды ввести режим ЧП на границе. Пресс-конференция президента должна будет пройти вечером во вторник.
Также министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский сообщил, что режим ЧП предусматривает ограничения доступа людей близ границы.
Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик сообщал, что "ежедневно 100-250 человек пытаются перейти на польскую территорию". Он рассказал, что польские власти начали строительство стены высотой 2,5 метра на участке примерно 180 км из 418 км границы между Польшей и Белоруссией. Кроме того, польские пограничники установили на нескольких участках границы колючую проволоку.
Уже более трех недель порядка 30 граждан Афганистана находятся на границе между Польшей и Белоруссией, окруженные войсками обеих стран. У них нет постоянного доступа к еде, некоторые из беженцев заболели. Протестующие и активисты, которые борются за права человека, отправились к границе, чтобы попытаться помочь застрявшим людям.
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