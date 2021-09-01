Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм угрозы реализации проекта газопровода "Северный поток 2" для безопасности республики и энергобезопасности в Европе, сообщается на сайте президента.

"Российский газ является самым грязным в мире через значительные выбросы метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - сказал Зеленский, отметив также важность создания эффективных "предохранителей" от использования Россией газа в качестве оружия.

В этом контексте он заявил о важности скорейшего начала трехсторонних консультаций в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Стороны обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и США в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям, а также "зеленую" трансформацию. "Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", - сказал Зеленский.

Было отмечено, что привлечение США к реализации этого плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов.