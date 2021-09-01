Партия бывшего афганского премьера Хекматиара поддержала талибов

Афганская партия "Хизб-э Ислами" поддержит правительство талибов , даже если ее представители и не войдут в его состав, сообщил в интервью Анатолийскому агентству новостей лидер партии, бывший премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматиар.
"Мы не особо стремимся войти в новое правительство, но мы безусловно поддержим "Талибан", когда они сформируют правительство. Мы с талибами братья, между нами существует согласие", - сказал он.
"У нас нет других условий по формированию правительства кроме одного - в него должны войти компетентные люди", - добавил Хекматиар.
По его словам, если в мире не признают новой администрации в Афганистане и попытаются привести к власти администрацию, близкую им (иностранным силам), то это может привести к войне".
"Теперь мы хотим, чтобы волю афганцев уважили", - отметил Хекматиар, выразив мнение, что многие страны признают правительство, если оно будет сформировано в соответствии с чаяниями афганцев.
Ранее сообщалось, что талибы намерены объявить о составе нового правительства Афганистана до конца этой недели.
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