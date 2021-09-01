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Дальнее зарубежье 01.09.2021 14:03

Партия бывшего афганского премьера Хекматиара поддержала талибов

Афганская партия "Хизб-э Ислами" поддержит правительство талибов , даже если ее представители и не войдут в его состав, сообщил в интервью Анатолийскому агентству новостей лидер партии, бывший премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматиар.

"Мы не особо стремимся войти в новое правительство, но мы безусловно поддержим "Талибан", когда они сформируют правительство. Мы с талибами братья, между нами существует согласие", - сказал он.

"У нас нет других условий по формированию правительства кроме одного - в него должны войти компетентные люди", - добавил Хекматиар.

По его словам, если в мире не признают новой администрации в Афганистане и попытаются привести к власти администрацию, близкую им (иностранным силам), то это может привести к войне".

"Теперь мы хотим, чтобы волю афганцев уважили", - отметил Хекматиар, выразив мнение, что многие страны признают правительство, если оно будет сформировано в соответствии с чаяниями афганцев.

Ранее сообщалось, что талибы намерены объявить о составе нового правительства Афганистана до конца этой недели.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]