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СНГ 01.09.2021 14:18

Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома

Президент США Джо Байден в среду проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США с рабочим визитом.

Переговоры лидеров запланированы на 14.00 по местному времени в Овальном кабинете Белого дома, сообщается в публичном расписании президента США. Следующим мероприятием в расписании Байдена указывается еженедельный экономический брифинг в 16.30, что свидетельствует о том, что президенты США и Украины не проведут совместный брифинг по результатам переговоров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]