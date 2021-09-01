Байден примет Зеленского в Овальном кабинете Белого дома

Президент США Джо Байден в среду проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США с рабочим визитом.

Переговоры лидеров запланированы на 14.00 по местному времени в Овальном кабинете Белого дома, сообщается в публичном расписании президента США. Следующим мероприятием в расписании Байдена указывается еженедельный экономический брифинг в 16.30, что свидетельствует о том, что президенты США и Украины не проведут совместный брифинг по результатам переговоров.