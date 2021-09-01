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Это интересно 01.09.2021 15:11

Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года

Компания Google, принадлежащая американской технологической корпорации Alphabet Inc., во вторник объявила о переносе выхода своих сотрудников на работу в офис до 10 января 2022 года на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США.

В компании заявили также, что помимо принятой меры, работникам будут предоставлены выходные дни 22 октября и 17 декабря этого года.

"Дорога к восстановлению, которую нам предстоит пройти, может оказаться немного длиннее и сложнее, чем мы надеялись. И все же я сохраняю оптимизм, что мы пройдем этот путь вместе", - сообщил главный исполнительный директор Alphabet Сундар Пичаи в своем письме-обращении к сотрудникам.

Месяцем ранее в Google сообщали о переносе выхода сотрудников на рабочие места с сентября на октябрь этого года из-за распространения более опасного штамма "дельта" коронавирусной инфекции.

Кроме того, в конце июля компания также сообщила, что она потребует от своих сотрудников, выходящих в офисы, сделать прививку от COVID-19.

Ранее в этом месяце американская Apple Inc. также сообщила о том, что она откладывает возвращение сотрудников в офисы до по крайней мере, января 2022 года.

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Тэги: США, GOOGLE, СОТРУДНИКИ, ОФИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]