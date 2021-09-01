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СНГ 01.09.2021 13:18

Лукашенко сообщил о планах утверждения союзных программ Белоруссии и России в октябре-ноябре

Белоруссия и Россия планируют подписать союзные программы на заседании Высшего государственного совета союзного государства, сообщил президент Александр Лукашенко.

Согласно сообщению агентства БелТА, Лукашенко сказал в среду, что правительства двух стран выработали более 30 "дорожных карт" развития сотрудничества. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы, и их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил Лукашенко.

Их подписание президентами планируется на Высшем госсовете союзного государства, заседание хотят провести в октябре - ноябре. "Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (сентября, когда намечены его переговоры с Путиным), то 10-11-го (сентября) правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - сказал Лукашенко.

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги", - пояснил белорусский президент.

При этом он добавил, что Белоруссия может выстроить теснейшие отношения с Россией, не теряя суверенитета. "Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - сказал Лукашенко.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]