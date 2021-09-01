Лукашенко сообщил о планах утверждения союзных программ Белоруссии и России в октябре-ноябре

Белоруссия и Россия планируют подписать союзные программы на заседании Высшего государственного совета союзного государства, сообщил президент Александр Лукашенко.

Согласно сообщению агентства БелТА, Лукашенко сказал в среду, что правительства двух стран выработали более 30 "дорожных карт" развития сотрудничества. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы, и их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил Лукашенко.

Их подписание президентами планируется на Высшем госсовете союзного государства, заседание хотят провести в октябре - ноябре. "Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (сентября, когда намечены его переговоры с Путиным), то 10-11-го (сентября) правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - сказал Лукашенко.

"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги", - пояснил белорусский президент.

При этом он добавил, что Белоруссия может выстроить теснейшие отношения с Россией, не теряя суверенитета. "Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - сказал Лукашенко.