Лукашенко сообщил о планах утверждения союзных программ Белоруссии и России в октябре-ноябре

Белоруссия и Россия планируют подписать союзные программы на заседании Высшего государственного совета союзного государства, сообщил президент Александр Лукашенко.
Согласно сообщению агентства БелТА, Лукашенко сказал в среду, что правительства двух стран выработали более 30 "дорожных карт" развития сотрудничества. Со временем эти дорожные карты превратились в союзные программы, и их осталось 28. "Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет", - пояснил Лукашенко.
Их подписание президентами планируется на Высшем госсовете союзного государства, заседание хотят провести в октябре - ноябре. "Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го (сентября, когда намечены его переговоры с Путиным), то 10-11-го (сентября) правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете", - сказал Лукашенко.
"Прежде всего хочу подчеркнуть (сейчас же будут вякать, что сдаем суверенитет и независимость и так далее): мы больше трех лет назад, еще в Сочи поставили перед правительствами задачу - сделать очередной шаг в нашем союзном строительстве. Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений. Тогда, реагируя на требования народов, мы с президентом России приняли решение сделать какие-то шаги", - пояснил белорусский президент.
При этом он добавил, что Белоруссия может выстроить теснейшие отношения с Россией, не теряя суверенитета. "Никакой речи о потере суверенитета нет. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах", - сказал Лукашенко.
Халафов и Руденко обсудили двустороннюю повестку между Баку и Москвой и реализацию договоренностей по Карабаху
Новый посол Азербайджана и глава МИД Беларуси обсудили вопросы развития двусторонних отношений
Даргяхлы возглавил секретариат начальника Генштаба ВС Азербайджана
С терминала Джейхан в январе-августе отгружено около 133 млн баррелей нефти, транспортированной по БТД
ГТК Азербайджана перевыполнил почти на 13% прогноз по поступлениям в госбюджет за 8 месяцев
В Азербайджане порядка 250 предпринимателей, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020г, получили от государства финпомощь на 4,3 млн манатов
Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года
Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло пятикратно - ООН
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог