Халафов и Руденко обсудили двустороннюю повестку между Баку и Москвой и реализацию договоренностей по Карабаху

1 сентября состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

«В ходе развернутого обмена мнениями обсужден комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», - сообщает МИД РФ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов