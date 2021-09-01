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Внешняя политика 01.09.2021 13:31

Халафов и Руденко обсудили двустороннюю повестку между Баку и Москвой и реализацию договоренностей по Карабаху

1 сентября состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым.

«В ходе развернутого обмена мнениями обсужден комплекс актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня, включая реализацию договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9/10 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.», - сообщает МИД РФ, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Р.Ахмедов

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Тэги: РФ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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