Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу «CEO Award Azerbaijan».
Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев.
Он отметил, что на первом национальном конкурсе «CEO Award Azerbaijan» будут отобраны и присуждены награды 25 самым узнаваемым топ-менеджерам страны за 2021 год.
Официальную поддержку в первом национальном конкурсе «CEO Award Azerbaijan» оказывает AZPROMO.
Цифровым партнёром конкурса является агентство Social Lab,
«Основная цель проведения национальной премии «CEO Award Azerbaijan» заключается в определении наиболее узнаваемых топ-менеджеров и руководителей, работающих в государственном и частном секторах Азербайджана. Также мы хотим довести информацию о представителях малого и среднего бизнеса до широкой общественности», отметил Тельман Алиев.
Топ-менеджеры победители будут определены 1-19 сентября посредством онлайн-голосования на сайте «www.ceo.award.az». Голосование будет проходить как внутри страны, так и за ее пределами. Респонденты будут голосовать на сайте «www.ceo.award.az» минимум за 10 участников. Победители конкурса будут объявлены 23 сентября в онлайн-формате.
Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога «бизнес-власть», заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2Cи в активном участии в них.
Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку.Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, а также полномочных представителей в разных странах мира.
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