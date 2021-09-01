Цена газа в Европе приближается к $650/тыс. куб. м

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в среду днем продолжила рост, взяв отметку 52,9 евро за кВт.ч, или $646 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В понедельник торги закрылись на отметке $600 за тысячу кубометров.