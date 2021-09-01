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Дальнее зарубежье 01.09.2021 14:47

Множество афганцев скопилось у погранпереходов с Пакистаном и Ираном в надежде покинуть страну

Многие жители Афганистана после прекращения эвакуации из аэропорта Кабула пытаются выбраться из страны по земле и собираются у пограничных переходов с Пакистаном и Ираном, сообщает телеканал Sky news.

"Большое число людей ожидают открытия ворот на афганской стороне границы", - заявил представитель пакистанских властей на погранпереходе Торкхам.

Очевидцы сообщают о массовых скоплениях афганцев в районе пограничного перехода в Ислам-Кала на границе Афганистана и Ирана.

По данным Sky news, наземными путями пытаются бежать из страны тысячи человек.

Телеканал напоминает, что по воздушному мосту из Кабула ранее было эвакуировано более 123 тыс. человек. Однако десятки тысяч афганцев, которым угрожает опасность после захвата власти в стране движением "Талибан", уехать не смогли.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев спрогнозировали бегство еще до полумиллиона жителей Афганистана из страны до конца 2021 года.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БЕЖЕНЦЫ, ГРАНИЦЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]