Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров - очередное заседание представителей стран ОПЕК+.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 в среду составляет $71,73 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,60 за баррель, что на $0,10 (0,15%) выше итогового значения предыдущей сессии.
Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.
В 19:00 пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.
Халафов и Руденко обсудили двустороннюю повестку между Баку и Москвой и реализацию договоренностей по Карабаху
Новый посол Азербайджана и глава МИД Беларуси обсудили вопросы развития двусторонних отношений
Даргяхлы возглавил секретариат начальника Генштаба ВС Азербайджана
Google переносит возвращение сотрудников в офисы до начала следующего года
Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло пятикратно - ООН
ИВ Габалы направит 356 тыс. манатов на ремонт городских дорог
ИВ Мингячевира направит свыше 2,1 млн манатов на капремонт дорог
ЖКХ Гянджи направит около 1 млн манатов на капремонт жилищного фонда
В аэропорту Кабула необходимо провести значительные ремонтные работы
Талибы на 90-95% завершили формирование нового правительства, в ближайшие дни объявят о завершении процесса
Множество афганцев скопилось у погранпереходов с Пакистаном и Ираном в надежде покинуть страну
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club дал старт первому национальному конкурсу CEO Award Azerbaijan
Azer Turk Bank в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам
93% обращений, поступивших в Службу поддержки Nar, были решены с первого звонка
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог