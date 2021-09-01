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ТЭК 01.09.2021 15:24

Цены на нефть замедлили рост

Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров - очередное заседание представителей стран ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 в среду составляет $71,73 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,60 за баррель, что на $0,10 (0,15%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

В 19:00 пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]