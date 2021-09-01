Цены на нефть замедлили рост в ходе торгов в среду, в центре внимания трейдеров - очередное заседание представителей стран ОПЕК+.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:57 в среду составляет $71,73 за баррель, что на $0,1 (0,14%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,60 за баррель, что на $0,10 (0,15%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.

В 19:00 пройдет встреча мониторингового комитета ОПЕК+, а следом - министерская встреча ОПЕК+.