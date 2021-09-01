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Бизнес и законодательство 01.09.2021 15:31

В Азербайджане порядка 250 предпринимателей, пострадавших от армянской агрессии осенью 2020г, получили от государства финпомощь на 4,3 млн манатов

Государственная налоговая служба Азербайджана (ГНС) сообщила о ходе процесса оказания финансовой помощи предпринимателям, пострадавшим в результате ракетно-артиллерийских атак ВС Армении на города и районы Азербайджана в ходе 44-дневной войны в Карабахе осенью 2020 года.

«Рабочие группы Госкомиссии провели расследования, определили ущерб имуществу 294 субъектов хозяйствования и оценили размер ущерба. Общая сумма ущерба, нанесенного имуществу 294 хозяйствующих субъектов в годы Отечественной войны (Второй Карабахской - ИФ), составила 4 млн 741,647 тыс. манатов», - говорится в информации службы.

Согласно данным ГНС, на конец августа на соответствующие банковские счета 245 пострадавших предпринимателей перечислено 4 млн 261,941 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГНС, УЩЕРБ, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]