ГТК Азербайджана перевыполнил почти на 13% прогноз по поступлениям в госбюджет за 8 месяцев

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе-августе 2021 года выполнил прогноз по поступлениям в госбюджет на 112,58%, сообщил председатель ГТК Сафар Мехтиев.
"На основе предварительных данных, ГТК в январе-августе 2021 года выполнил прогноз по перечислениям в государственный бюджет на 112,58%. Сумма, перечисленная сверх прогноза, составила 313,97 млн манатов", - написал Мехтиев в своем аккаунте в Twitter.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2021 году для ГТК составляет 3,9 млрд манатов.
Б.Рустамбеков
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