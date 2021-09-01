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Финансы 01.09.2021 15:35

ГТК Азербайджана перевыполнил почти на 13% прогноз по поступлениям в госбюджет за 8 месяцев

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана в январе-августе 2021 года выполнил прогноз по поступлениям в госбюджет на 112,58%, сообщил председатель ГТК Сафар Мехтиев.

"На основе предварительных данных, ГТК в январе-августе 2021 года выполнил прогноз по перечислениям в государственный бюджет на 112,58%. Сумма, перечисленная сверх прогноза, составила 313,97 млн манатов", - написал Мехтиев в своем аккаунте в Twitter.

План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2021 году для ГТК составляет 3,9 млрд манатов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГТК, ОТЧИСЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]