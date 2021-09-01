Украину и США соединит линия защищенной связи

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи, сообщается на сайте украинского ведомства в среду.

По словам председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подписание соглашения, а также образование национальных центров обмена информацией в столицах является важным шагом для обеих стран.

Объединение усилий в этом направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, считает он.

"Сегодня особое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих передачу информации с учетом роста глобальной роли информационной безопасности. Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - подчеркнул глава Госспецвязи.

Для выполнения соглашения стороны обязуются в столицах своих государств обеспечить создание и функционирование Национального центра по обмену информацией.

Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности.

Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах - Центр уменьшение национальных и ядерных угроз США.

Как указано в подписанном документе, функционирование линии защищенной связи между Украиной и США отвечает интересам укрепления мира и международной безопасности и является важным элементом укрепления доверия.