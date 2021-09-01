Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0064 RUR   0.0232 GBR   2.3355 TRY   0.2042

Цена на нефть

31.08 $/bbl   WTI 68.50 -0.71 Brent 72.99 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.09.2021 19:29

Украину и США соединит линия защищенной связи

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи, сообщается на сайте украинского ведомства в среду.

По словам председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подписание соглашения, а также образование национальных центров обмена информацией в столицах является важным шагом для обеих стран.

Объединение усилий в этом направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, считает он.

"Сегодня особое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих передачу информации с учетом роста глобальной роли информационной безопасности. Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - подчеркнул глава Госспецвязи.

Для выполнения соглашения стороны обязуются в столицах своих государств обеспечить создание и функционирование Национального центра по обмену информацией.

Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности.

Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах - Центр уменьшение национальных и ядерных угроз США.

Как указано в подписанном документе, функционирование линии защищенной связи между Украиной и США отвечает интересам укрепления мира и международной безопасности и является важным элементом укрепления доверия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, СПЕЦСВЯЗЬ


Похожие новости


Министр обороны США заверил Украину в американской поддержке ее противостояния России - Пентагон Вашингтон обещает Киеву военную помощь на $60 млн Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября США продолжат поддерживать евроатлантические устремления Украины - Блинкен Вице-премьер Украины выступил за размещение американских подразделений на территории страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]