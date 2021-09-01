Ни у одной армии мира нет оружия для противодействия российским ракетам из состава авиационного комплекса "Кинжал", заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы производим эти ракеты. Они, во-первых, высокоточные, попадают именно в цель на дальнем расстоянии. Плюс у них очень высокая скорость, перехватить фактически такую ракету невозможно. Пока сегодня такого противодействия нашим ракетам не существует", - сказал Чемезов о "Кинжалах" в ходе марафона "Новое знание".

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Созданный на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе несут 10 истребителей-перехватчиков в модификации МиГ-31К "Кинжал". С апреля 2018 года они несут дежурство над Каспийским морем. Кроме того, военные сообщали о планах до 2024 года оснастить этими комплексами авиаполк в Красноярском крае.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов в декабре 2019 года сообщил, что Россия расширяет географию применения гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и уже испытала его в Арктике.

В июне Минобороны РФ сообщало о перебазировании в Сирию двух МиГ-31К на учения, которые проходили в Средиземном море. Военные тогда сообщили, что на этих учениях МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику.

24 августа на военно-техническом форуме "Армия-2021" Министерство обороны России заключило новые контракты на 500 млрд рублей с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на поставку вооружения и модернизацию военной техники. В частности, по одному из контрактов военные закупают ракеты для гиперзвукового авиакомплекса "Кинжал".