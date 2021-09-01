Цены на нефть перешли к снижению, Brent - ниже $70,8 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в среду на новостях из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что российские нефтяные компании готовы наращивать добычу нефти сверх объемов и темпов, установленных сделкой ОПЕК+. "Компании спокойно восстанавливают добычу в соответствии с теми требованиями, которые до них доводят. И даже говорят, что могут быстрее и больше", - сказал он.
Нефть "быстро и резко подешевела" после этих заявлений, отмечает старший рыночный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, которого цитирует MarketWatch.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 подешевели на 1,2% (на $0,85) - до $70,78 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,4% (на $0,98) - до $67,52 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,17 млн баррелей - до 425,4 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики в среду. Резервы бензина выросли на 1,29 млн баррелей и составили 227,21 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,73 млн баррелей, до 136,73 млн баррелей.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 4,4 млн баррелей, бензина - на 1,8 млн баррелей и дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.
Также внимание трейдеров сосредоточено на заседании ОПЕК+: уже началась министерская встреча.
Министры ОПЕК+ в конце июля приняли решение наращивать добычу с августа на 400 тыс. б/с каждый месяц, но при этом ежемесячно проводить консультации на предмет оценки рынка и целесообразности повышения. Решение об увеличении производства может быть пересмотрено уже 1 сентября, заявил в воскресенье министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес.
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