Лондон не мог предвидеть быстрый приход талибов к власти в Афганистане - глава МИД

Британские власти не смогли предугадать скорость, с которой движение "Талибан" захватит власть в Афганистане, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
"Мы были неправы", - сказал он в британском парламенте, отвечая на вопрос о том, стало ли для Лондона сюрпризом то, что талибы в августе буквально за несколько дней займут все крупнейшие города Афганистана.
По словам Рааба, в Лондоне полагали, что талибы будут постепенно укреплять свои позиции в Афганистане, однако за 2021 год не смогут захватить власть.
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