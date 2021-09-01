Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня", который проходил в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021", говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

"Азербайджанские артиллеристы состязались с представителями девяти стран и заняли третье место, продемонстрировав высокий профессионализм", - отмечается в сообщении.

На 1-м месте в конкурсе команда Казахстана, на 2-м -России.

2 сентября состоится церемония закрытия конкурса.

А.Салаева