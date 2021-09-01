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ТЭК 01.09.2021 20:06

Министры ОПЕК+ решили придерживаться плана по наращиванию добычи, продлили план по компенсациям до декабря

Министры ОПЕК+ договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. б/с в месяц, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Таким образом, в октябре добыча будет повышена на 400 тыс. б/с.

Общее исполнение сделки в июле составило 110%, включая Мексику (109% без Мексики).

Министры отметили, что хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать некоторую неопределенность, фундаментальные показатели рынка укрепились, а коммерческие запасы нефти стран ОЭСР продолжают падать по мере ускорения восстановления.

В ходе заседания в среду приняли решение о продлении выполнения обязательств стран, ранее недосокративших объемы нефтедобычи, до декабря 2021 года. Предыдущий план предполагал, что страны-"двоечники" компенсируют недосокращенные объемы до конца сентября и представят планы компенсации до 17 сентября 2021 года.

Следующая встреча министров ОПЕК+ назначена на 4 октября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]