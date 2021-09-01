Байден хочет заверить Зеленского в приверженности США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он написал об этом в своем Twitter в среду.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - отметил Байден.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США. На 1 сентября у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.