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Дальнее зарубежье 01.09.2021 20:12

Байден хочет заверить Зеленского в приверженности США суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он написал об этом в своем Twitter в среду.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - отметил Байден.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в США. На 1 сентября у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]