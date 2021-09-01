Инфляция в России вторую неделю держится вблизи 0,1%, годовая ускорилась почти до 6,8% - максимума за 5 лет

Инфляция в РФ с 24 по 30 августа вторую неделю подряд осталась на высоком для августа уровне - 0,09% после 0,10% с 17 по 23 августа, дефляции в 0,01% с 10 по 16 августа, нулевой инфляции с 3 по 9 августа и дефляции в 0,06% с 27 июля по 2 августа, приводятся цифры в сообщении Росстата.

Для второй половины августа такая недельная инфляция значительно выше нормы - обычно фиксируется околонулевая динамика, либо даже небольшое снижение цен на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции

С начала месяца инфляция к 30 августа составила 0,16%, с начала года к 30 августа - 4,68%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 30 дней августа составила 0,005% (за аналогичный период августа 2020 года была среднесуточная дефляция - на уровне 0,005%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 30 августа ускорилась до 6,77% с 6,67% на 23 августа, 6,52% на 16 августа, 6,51% на 9 августа и 6,46% на конец июля. Таким образом, годовая инфляция на 30 августа находилась на максимальном значении с августа 2016 года (тогда она равнялась 6,9%).

Точные данные по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 8 сентября в докладе о месячной инфляции в августе.