Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0064 RUR   0.0232 GBR   2.3355 TRY   0.2042

Цена на нефть

31.08 $/bbl   WTI 68.50 -0.71 Brent 72.99 -0.42

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.09.2021 20:30

В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

В вакцинах Moderna, использование которых в Японии решили приостановить из-за посторонних субстанций в некоторых флаконах, обнаружили нержавеющею сталь, сообщает в среду The Guardian.

"Нержавеющая сталь обычно используется в сердечных клапанах, искусственных суставах и в металлическом шовном материале, а также в скобах. В связи с этиможидается, что инъекция частиц, идентифицированных в партиях в Японии, не приведет к повышенному медицинскому риску", - говорится в совместном заявлении компании Takeda, которая отвечает за продажи и распространение вакцин Moderna в стране, и самой компании Moderna.

Ранее инородные субстанции были обнаружены в 39 неиспользованных флаконах в восьми различных центрах вакцинации Японии. Все эти флаконы были произведены в Испании примерно в один период времени и доставлены в Японию в конце июля. Министерство приняло решение приостановить использование 1,63 млн доз вакцин Moderna в качестве меры предосторожности.

В Takeda считают, что частицы попали в вакцину в результате трения, вызванного кусками металла в оборудовании, которое ставит пробки на флаконы. Железо было обнаружено только в отозванных партиях вакцины, и испанская компания Rovi, которая занимается производством и упаковкой препарата, уже приняла соответствующие меры.

За весь период пандемии в Японии было зарегистрировано более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом и около 16 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получило около 46% населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]