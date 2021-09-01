В отозванных ранее вакцинах Moderna в Японии нашли нержавеющую сталь

В вакцинах Moderna, использование которых в Японии решили приостановить из-за посторонних субстанций в некоторых флаконах, обнаружили нержавеющею сталь, сообщает в среду The Guardian.
"Нержавеющая сталь обычно используется в сердечных клапанах, искусственных суставах и в металлическом шовном материале, а также в скобах. В связи с этиможидается, что инъекция частиц, идентифицированных в партиях в Японии, не приведет к повышенному медицинскому риску", - говорится в совместном заявлении компании Takeda, которая отвечает за продажи и распространение вакцин Moderna в стране, и самой компании Moderna.
Ранее инородные субстанции были обнаружены в 39 неиспользованных флаконах в восьми различных центрах вакцинации Японии. Все эти флаконы были произведены в Испании примерно в один период времени и доставлены в Японию в конце июля. Министерство приняло решение приостановить использование 1,63 млн доз вакцин Moderna в качестве меры предосторожности.
В Takeda считают, что частицы попали в вакцину в результате трения, вызванного кусками металла в оборудовании, которое ставит пробки на флаконы. Железо было обнаружено только в отозванных партиях вакцины, и испанская компания Rovi, которая занимается производством и упаковкой препарата, уже приняла соответствующие меры.
За весь период пандемии в Японии было зарегистрировано более 1,48 млн случаев заражения коронавирусом и около 16 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины в стране получило около 46% населения.
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