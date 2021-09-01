Талибы впервые после прихода к власти разрешили провести спортивный матч

Талибы впервые с момента прихода к власти в Афганистане в августе разрешили провести спортивное состязание: матч по крикету против сборной Австралии, сообщает в среду Sky News.
Заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик сообщил, что матчи, которые уже есть в расписании, пройдут, как и планировалось. Он также отметил, что и австралийская федерация по крикету, и Федерация крикета Афганистана хотят, чтобы матч состоялся.
Ранее планировалось, что матч пройдет в австралийском городе Хобарт 27 ноября. В Cricket Australia опасались, что из-за захвата Афганистана "Талибаном" провести матч будет невозможно, однако Васик заверил, что опасаться нечего, а также пригласил австралийских спортсменов в будущем провести матчи в Афганистане.
Федерация крикета Афганистана была создана в 1995 году. Как и практически все виды спорта, крикет изначально был запрещен талибами, когда они пришли к власти в 1996 году, однако в 2000 году талибы разрешили проводить матчи по крикету. Таким образом, это был единственный вид спорта, против которого на тот момент у талибов не было претензий.
Считается, что на данный момент крикет является самым популярным видом спорта в Афганистане.
"Талибы любят крикет. Они поддерживали нас. Они не вмешивались в нашу деятельность", - рассказал исполнительный директор Совета Афганистана по крикету Хамид Шинвари вскоре после возвращения "Талибана" к власти в августе 2021.
Тем не менее, пока еще неизвестно, как сложится ситуация с женской командой по крикету и женскими видами спорта в целом. Шинвари предположил, что женская команда по крикету прекратит свое существование, но добавил, что это - лишь его догадки.
На данный момент также неизвестно, будут ли разрешены в стране другие виды спорта, кроме крикета.
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