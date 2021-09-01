Азербайджан в октябре увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до 640 тыс. б/с - Минэнерго

Азербайджан в октябре 2021 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 7 тыс. б/с - до 640 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.
"Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 20-ом заседании (1 сентября - ИФ) об увеличении в октябре добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в октябре еще на 7 тыс. б/с - до 640 тыс. б/с", - говорится в сообщении ведомства.
Минэнерго отмечает, что в рамках решения ОПЕК+ о ежемесячном увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с (в августе-декабре 2021 года - ИФ), Азербайджан будет иметь право ежемесячно увеличивать добычу нефти на 7 тыс. б/с.
Как сообщалось ранее, в июле 2021 года квота Азербайджана по добыче нефти составляла 620 тыс. б/с. Тем самым, к 2022 году Азербайджан сможет увеличить свою квоту по добыче до 655 тыс. б/с.
А.Салаева
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