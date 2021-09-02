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Здравоохранение 02.09.2021 10:16

Число заражений COVID-19 в мире превысило 218,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 218 млн 435 тыс. 582, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 543 тыс. 213 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 39 млн 396 тыс. 239 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 642 тыс. 81.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 млн 857 тыс. 937, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 439 тыс. 529.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 804 тыс. 215 заболевших, умерли 581 тыс. 150 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 583,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 980 человека, в Индии - 315, Бразилии - 2 тыс. 712.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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