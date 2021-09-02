Сын основателя движения Талибан и сеть Хаккани ведут борьбу за ключевые посты в будущем правительстве Афганистана

Лидеры разных ветвей движения "Талибан" ведут борьбу между собой, стремясь получить как можно большее влияние в будущем правительстве Афганистана, пишет в среду газета Hindustan Times.
По ее данным, один из основных участников этого процесса - главари движения "Хаккани", которое считается одним из самых боеспособных в составе "Талибана", и мулла Мохаммад Якуб - сын основателя "Талибана" муллы Омара.
При этом верные мулле Якубу силы контролируют Кандагар, который считается оплотом движения в Афганистане, а сеть "Хаккани" удерживает под контролем Кабул.
"Существуют опасения, что в формируемом талибами правительстве появятся две группировки: проафганская, состоящая из людей из Кандагара, и пропакистанская - от сети "Хаккани"", - пишет газета.
В движении "Талибан" существуют и иные разногласия, отмечается в статье. Так, мулла Якуб считает, что управлять Афганистаном должны те лидеры, которые до сих пор отвечали за боевые операции, а не те, которые занимались дипломатией. Противоположной позиции придерживается, в частности, сооснователь движения мулла Абдул Гани Барадар.
"Данные, поступающие из Кабула, свидетельствуют, что мулла Якуб открыто говорил, что те, кто жил в роскоши в Дохе, не могут диктовать условия тем, кто воевал против возглавляемых США оккупантов", - пишет газета. Барадар был как раз одним из главных участников переговорного процесса по Афганистану в Дохе.
Ранее телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на представителя талибов что верховным руководителем Афганистана будет назначен лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада, сообщает в среду телеканал Tolo News.
По словам члена комиссии "Талибов" по вопросам культуры Анамуллы Самангани, Ахундзада будет лидером, под руководством которого управлять Афганистаном будет президент или премьер-министр.
"Консультации по вопросу нового правительства (...) практически завершены. Нет сомнений относительно присутствия Ахундзады в руководстве страны. Он будет руководителем правительства, и не должно быть даже вопросов в этом отношении", - сказал Самангани.
По данным ряда СМИ, вероятно, в новом правительстве, которое сформируют талибы, будет создан пост премьера страны. Однако конкретных данных о том, кто им может стать, пока нет.
Ранее сообщалось, что в Кандагаре под председательством лидера движения Хайбатуллы Ахундзада в течение нескольких дней заседал руководящий совет "Талибана", "обсуждались политические, социальные и экономические вопросы", в том числе и касающиеся будущего правительства.
В среду поступали сообщения о том, что "Талибан" уже сделал первые назначения, в том числе назначены министры иностранных дел, обороны и внутренних дел.
Хайбатулла Ахундзада является действующим лидером талибов с мая 2016 года. Он родился в Кандагаре, получил религиозное образование в Пакистане, принимал участие в боевых действиях против советской армии в 1980-х годах. Затем занимался религиозной деятельностью, став муллой и мухтасибом. Ахундзада заработал хорошую репутацию среди талибов как духовный лидер, выступал судье в религиозных спорах.
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