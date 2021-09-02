Зеленский предложил Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену новые меры по укреплению безопасности в Черноморском регионе.
"Есть заинтересованность (США - ИФ) относительно безопасности в Черноморском регионе. И есть конкретные вещи, которые мы предложили президенту (Байдену - ИФ). Не могу сообщать вам детали, это связано с обороной нашего государства", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.
При этом он добавил, что "некоторые наши предложения были новыми для США".
"Они заинтересованы. Мы договорились, что они проработают детали этих предложений и будет ответ", - уточнил украинский президент.
Кроме того, Зеленский отметил, что ожидает приезда министра обороны США на Украину для обсуждения вопросов безопасности на черноморском побережье.
"Оборонная поддержка, кроме Оборонного соглашения является вопросом безопасности на черноморском побережье. Есть предметные вопросы и предметные предложения. Мы их будем проговаривать и прорабатывать с США, потому что министр обороны США обязательно приедет в Украину", - сказал Зеленский.
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