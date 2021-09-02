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Дальнее зарубежье 02.09.2021 11:13

В Пекине считают плодотворным диалог с Вашингтоном по климату

Глава МИД Китая Ван И в ходе виртуальной встречи со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри заявил, что диалог по климату между двумя странами стал плодотворным и выгодным как Пекину, так и Вашингтону, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

"Ван И сказал, что (...) Китай и Соединенные Штаты провели плодотворный диалог по сотрудничеству в двусторонней области и по важным международным и региональным вопросам, таким как изменение климата. Это принесло ощутимые выгоды двум странам и их народам, а также стало важным свидетельством того, что обе стороны должны уважать друг друга, искать точки соприкосновения, преодолевая разногласия, и достигать взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов", - говорится в сообщении.

В то же время, китайский министр отметил, что причиной ухудшения китайско-американских отношений в последние годы "стала серьезная стратегическая ошибка США в определении китайской политики".

"Соединенные Штаты должны перестать относиться к Китаю как к угрозе и противнику, прекратить окружать его и оказывать на него давление во всем мире", - подчеркнул Ван И.

По его словам, "координация и сотрудничество на двустороннем, региональном и глобальном уровнях должны осуществляться в соответствии с принципами взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, они не должны быть улицей с односторонним движением".

"Соединенные Штаты надеются, что сотрудничество в области изменения климата станет оазисом в китайско-американских отношениях, но если оазис окружает пустыня, он рано или поздно будет занесен песком", - сказал Ван И.

В связи с этим, отметил он, китайско-американское сотрудничество в области изменения климата нельзя отделять от общей обстановки в отношениях между Китаем и США.

"Соединенные Штаты должны повернуться лицом к Китаю и предпринять позитивные действия для возвращения китайско-американских отношений в нужное русло", - заявил Ван И.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]